Clippers mileksyon ni Wemby

Human sa tulo ka mga duwa, nakaamgo na si San Antonio Spurs No. 1 overall pick Victor Wembanyama kon unsa kalisod nga dalan ang iyang pagasubayon sa National Basketball Association (NBA).Sa pagpangulo nila ni Kawhi Leonard, Paul George ug Russell Westbrook, gileksyon sa host Los Angeles Clippers si Wembanyama sa ilang paglampurnas sa Spurs, 123-83, ning Lunes, Oktubre 30, 2023 (PH time).

“It’s not about how bad the struggles are going to be, but how persistent we’re going to be,” matod sa 19 anyos ug 7’4” nga French Phenom.Sa premirong duwa sa Spurs, nakamugna og 15 puntos si Wembanyama sa kapildihan sa Spurs batok sa Dallas Mavericks unya gisundan kini niya og 21 puntos sa ilang overtime nga kadaugan batok sa Houston Rockets.

Barangay candidate shot dead by political rival-brotherSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Hundreds storm airport in Russia in antisemitic riot over arrival of plane from IsraelSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Israel expands ground assault into Gaza as fears rise over airstrikes near crowded hospitalsSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Struggling through the yearsSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

“Without prayer, war will come upon every corner of the earth”SunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Voter killed, another wounded in Basilan townSunStar Publishing Inc. Read more ⮕