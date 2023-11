Ciar: Mga namatay sa showbiz karong 2023

JAYMEE JOAQUIN Nagsugod isip aktres sa ABS-CBN apan nisikat isip anchor sa “Games Uplate Live” nga dunay tagline nga “Kabagang” (2006). Si Jaymee nabugtoan niadtong Oktubre 18 sa edad nga 44 kun pito katuig human ni na-diagnosed sa breast cancer.

JOHN REGALA Usa sa mga sikat nga kontrabida sa Pinoy movies. Apan sa pagkawala sa action films, si Regala nawad-an usab og trabaho. Ang aktor namatay sa cardiac arrest sa edad nga 58 niadtong Hunyo 3. PATRICK GUZMAN Ang Canadian-Filipino actor ug ‘90s heartthrob naila sa mga pelikulang “Una Kang Naging Akin” ug “Koronang Itim.” Namatay sa heart attack niadtong Hunyo 15 sa edad nga 56.

ROBERT AREVALO Ang beteranong aktor malinawon nga nanamilit sa edad nga 85 niadtong Agusto 10 tungod sa Parkinson’s Disease. Katapusan siyang nigawas sa TV series nga “FPJ’s Ang Probinsiyano.”

