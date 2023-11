Call center agent gipatay

Usa ka lalaki ang napalgang patay nga dunay samad dinunggaban samtang sunog na ang kama sud sa iyang giabangang lawak sa usa ka balay sa Sitio Cadahuan, Barangay Talamban, dakbayan sa Sugbo, alas 12:30 sa kaadlawon sa Dominggo, Oktubre 29, 2023.Ang biktima giila sa iyang mga kauban sa balay nga si Rasheed Plazo, 26, usa ka call center agent ug taga Barangay Tabo-o, lungsod sa Jimenez, Misamis Occidental sa Mindanao.

Dali nga gisusi sa saksi ang kwarto sa biktima apan kalit lang kini nga dunay baga nga aso ang nigawas sa kuwarto nga maoy hinungdan nga midali siyag gawas aron manga­yo og panabang sa mga sili­ngan.Iya usab nga nakita nga nagdagan palayo ang suspek gikan sa giabangan nga boarding house nga iya usab dayon nga gitug-anan ang mga tawo bahin sa suspek nga nidagan hinungdan nga dali ni nga nadakpan sa mga silingan.

