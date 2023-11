Bus kargado og botante nahaybol

Usa ka mini bus nga gipanag-iya sa barangay nga puno og mga botante nahaybol sa subidahong dalan sa Sitio Hoyohoy, Barangay Busay, dakbayan sa Sugbo, alas 7:25 sa buntag sa Lunes, Oktubre 30, 2023.Naharos niini ang nag-park sa daplin sa dan nga upat ka mga mountain bike ug usa ka motorsiklo, hinuon, walay nangaangol.Ang drayber sa mini bus sa Barangay Busay nga si Randy Mayol gitanggong sa kapulisan.Si Police Staff Sgt.

Wala na niya madala’g lihay, naigo ang mga bisiklita ug motorsiklo,” dugang ni DignosGibutyag ni Dignos nga kon wala pa masangit ang mini bus, hayan matagak sa bung-aw ug suwerte sab kay walay pribadong sakyanan o tawo nga naigo.Si Willy Ardiente, 52, minyo, tag-iya sa motorsiklo ug tindahan, nibutyag nga kalit ang panghitabo.Matod niya nga sagad sa mga sakay sa mini bus mga senior citizen nga mobutar ug nagsininggitay sa kahadlok dihang ning-atras ang sakyanan ug kalit nga mipaka.

