Buhos ng mga pasahero sa PITX tuloy pa rin

Watch more on iWantTFC Wala pa ring pagpatid ang dating ng mga pasahero sa mga terminal ng bus at paliparan para makabiyahe sa Undas, at barangay at Sangguniang Kabataan elections. Nagpa-Patrol, Michael Delizo. TV Patrol, Linggo, 29 Oktubre 2023

MMDA: PITX bus drivers pass drug testNo bus driver tested positive for illegal drugs after authorities held a surprise drug test at the Parañaque Integrated Terminal Exchange yesterday. Read more ⮕

GM Robles, babayaran ang nalukot na P12-M winning tiket!WALA nang balakid para mapasakamay ni Antonio Mendoza ang milyones na napanalunan niya sa lotto. Read more ⮕

NAIA dinagsa ilang araw bago ang BSKE, UndasDagsa na ang mga pasahero sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport ngayong Biyernes. Read more ⮕

Early boarding sa Batangas Port, di pinayaganSiksikan na ang mga pasahero sa loob at labas ng Batangas Port. Read more ⮕

PANOORIN: Ano ang trabaho ng punong barangay at mga kagawad?Mula sa pagsaway sa maingay na kapitbahay hanggang sa paghatid ng ayuda, mahalaga ang tungkulin ng mga pinuno ng barangay Read more ⮕

PNP full alert status na para sa #BSKE2023Asahan ang mas mahigpit na seguridad ng PNP sa mga lugar na inilagay sa red category ng areas of concern ng Commission of Elections (Comelec). Read more ⮕