Buhay na buhay ang Texas sports fans

Tulad nga ng ilang beses ko nang sinabi, rugby football ang No. 1 sport hindi lang dito sa Texas kundi sa buong U.S kaya pag may NFL game, lalo na ang Cowboys, lahat nanonood ng game.

Pero gumawa ng ingay ang top draft pick ng San Antonio Spurs na si Victor Wembanyama sa NBA na nakadagdag sa aabangan ng mga Texans. Tumapos siya ng 15 points (6 for 9 mula sa field), siyam sa final seven minutes matapos maagang ma-foul trouble sa fourth quarter bukod pa sa 5-rebounds, 2-assists at isang block sa 23 minutong paglalaro.

Kumamada si Jalen Duren ng 23 points at 15 rebounds para banderahan ang Pistons sa 118-102 paggupo sa Chicago Bulls at ibinasura ang career-high 51 points ni Zach LaVine. Tumikada si Joshua Yerro ng 11 puntos upang tulungan ang Adamson University na ikadena ang Far Eastern University, 63-54 sa...