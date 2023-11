BSKE, arangkada na ngayon!  

Samantala, simula nitong Linggo ay nag-umpisa na rin ang pag-iral ng nationwide liquor ban sa bansa kaugnay pa rin ng naturang eleksiyon.Mahigpit na ring ipinagbabawal ng Comelec ang pangangampanya ng mga kandidato simula nitong Linggo at ang sinumang lalabag dito ay binalaang mahaharap sa diskuwalipikasyon at pagkakulong.

Halos kalahati ng mga pamilyang Pinoy ang nagsasabing sila ay mahirap, base sa resulta ng survey ng Social Weather Stations... Dahil Undas, nagkuwento si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa publiko ng mga naging karanasan niya tungkol sa mga sinasabing multo sa Palasyo ng Malacañang.

May mahigit 3.8 ­milyong idibidwal ang nakatanggap ng iba’t ibang uri ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation program ng Department of Social Welfare and Development.Wala umanong Pilipinong naiulat na nasaktan matapos maglunsad ng airstrike ang Israel sa isang refugee camp sa Gaza habang hinihintay nila ang pagbubukas ng tawiran sa Rafah upang makatakas sa mas ligtas na lug...

CNN PHILIPPINES: Conflict watchdog: 2023 BSKE 'bloodiest election in past decade' in BangsamoroThe 2023 BSKE turned out to be the

SUNSTARONLINE: 3ID commander praises troopers for BSKE 2023 successSunStar Publishing Inc.

Comelec: 2023 BSKE officially done, canvassing in all barangays completedThe 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) is now officially done after the Commission on Elections (Comelec) completed the canvassing of ballots in all 42,001 barangays.

Comelec officially wraps up 2023 BSKE nationwideThe 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections has come to a close as the Commission on Elections concluded the ballot canvassing in all of the country's 42,001 barangays.

Comelec: 7 barangays in Lanao del Sur, Samar yet to vote for BSKE 2023Six barangays in Lanao del Sur and one in Samar are set to conduct their Barangay and SK Elections on Tuesday after failing to do so on Monday.

DILG takes over transition after BSKE 2023Now that the barangay and Sangguniang Kabataan elections are over, it is now time for the Department of the Interior and Local Government to take charge to ensure a smooth transition of power.

