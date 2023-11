BSKE, aarangkada na ngayong araw

Magsisimula ang botohan ganap na alas-7:00 ng umaga at magtatapos hanggang alas-3:00 ng hapon lamang. Samantala, simula nitong Linggo ay nag-umpisa na rin ang pag-iral ng nationwide liquor ban sa bansa kaugnay pa rin ng naturang eleksiyon.Mahigpit na ring ipinagbabawal ng Comelec ang pangangampanya ng mga kandidato simula nitong Linggo at ang sinu­mang lalabag dito ay bina­laang mahaharap sa diskuwalipikasyon.

Namatay ang isang barangay kagawad nang pag­babarilin sa loob ng polling precinct ng isang miyembro ng Citizens Armed Forces Geographical Unit na napa­tay din ng mga pulis at sundalo sa loob ng eskwelahan...

Nagdagsaan kahapon ang libo-libong mga pasahero sa pantalan para umuwi sa kanilang mga probinsya para doon gunitain ang Undas o kaya naman ay mag­bakasyon. Sa 69-66 come-from-behind win sa ‘three-peat’ champions Letran noong Sabado ay ipinakita ng Mapua ang kanilang karakter na magagamit nila papasok sa Final Four ng NCAA Season 99 men’s basketball...r

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

THEMANILATIMES: WATCH: Marcos congratulates BSKE winnersWATCH: Marcos congratulates BSKE winners

Source: TheManilaTimes | Read more ⮕

CNN PHILIPPINES: Conflict watchdog: 2023 BSKE ‘bloodiest election in past decade’ in BangsamoroThe 2023 BSKE turned out to be the

Source: CNN Philippines | Read more ⮕

SUNSTARONLINE: FPRRD abstains from BSKE votingFormer Philippine President Rodrigo R. Duterte abstained from voting in the 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Election (BSKE), marking the second occasion he has chosen not to participate in this election.

Source: sunstaronline | Read more ⮕

MANILABULLETIN: Proclamation of 4 winning BSKE bets suspendedILOILO CITY – The Commission on Elections (Comelec) suspended the proclamation of four winning candidates in the barangay and Sangguniang Kabataan elections (BSKE) in Western Visayas.

Source: manilabulletin | Read more ⮕

SUNSTARONLINE: Police deployed to man cemeteries after BSKE assignmentSunStar Publishing Inc.

Source: sunstaronline | Read more ⮕

GMANEWS: Comelec: 2023 BSKE officially done, canvassing in all barangays completedThe 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) is now officially done after the Commission on Elections (Comelec) completed the canvassing of ballots in all 42,001 barangays.

Source: gmanews | Read more ⮕