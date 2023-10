Binghay: Single Wife?

Magpalain ta og hisgutan karong adlawa.Akong ipahinungod akong lindog sa mga bana nga tungod sa gidugayon sa panahon nga nag-ipon isip magti-ayon nakalimot na sa balor sa iyang kapikas.

Matod ni life coach Robbie Harvey, ang tawag ini nila ‘single wife’ kay bisag nagsul-ob pa sa imong wedding ring, legal inyong kasal, nagpuyo sa usa ka balay pero sa sulod iyang gitago ang nag-umidong pagbati nga siya nag-inusara sa tanang aspito sa inyong kaminyuon.Para niya roommate o housemate ra mo, o ba kaha imo siya’ng gihimong katabang o deko­rasyon sa imong panimalay aron duna kay mapakita nga asa­wa ug pamilya sa katilingban.

