Barrita: 40 ka patrol boat sa Coast Guard sa Sugbo himuon

Ang lalawigan sa Sugbo giila nga maoy “shipbuilding capi­tal of the Philippines” tungod sa shipbuilding companies sa West Cebu Estate sa lungsod sa Balamban sa kasad­pang bahin sa isla.Nag­lakip kini sa Tsuneishi Heavy Industries Cebu Inc., Austal ug Advanced Catamaran Composite Inc.Ang Tsuneishi Industries, sukad sa 1994, nakahimo na og mokabat sa kapin sa 300 ka mga dagkong barko gikan sa 50,000 gross ton ngadto sa 180,000 gross ton nga bulk carriers ug uban pa.

Matod sa pangulo, ang maong 40-foot patrol boats makatabang sa pagpatrolya sa kadagatan nga sakop sa Pilipinas, ilabi na sa West Philippine Sea (WPS), sa dapit nga gihasi sa Chinese Coast Guard (CCG) ang Filipino servicemen ug mga mananagat.Apan gagmay ra kaayo ki­ning maong patrol boats.Way bawot sa mga barko sa Chinese Coast Guard.

