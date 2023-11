Balak: Sa imong pagtaliwan (Alang kang Mama Kolasa)

Sa imong pagtaliwan tingali imo nang Gikahimamamat sila si Papa Hamy,Manoy Pronie, ug sila si Lola, si Lolo, Si Tiya, si Tiyo ug uban natong kaliwat.Sa imong pagtaliwan nanghinaot kami Ug nag-ampo nga mahiadto ka sa langit,Diin imong matagamtaman ang kinabuhi Ug kalipay nga way utlanan. Sa imong pagtaliwan gipabatyag gihapon Namo ang among pagmahal kanimo, Mama,Pinaagi sa pagduaw sa imong lubnganan Karon ug sa umaabot pa nga mga ugma.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SUNSTARONLINE: Balak: Takna na sab sa akong pag-inusaraSunStar Publishing Inc.

Source: sunstaronline | Read more ⮕

PHILSTARNEWS: Kings sinapawan ang Lakers sa OTInis­kor ni Malik Monk ang 11 sa kanyang 22 points sa overtime sa 132-127 pagtakas ng Kings kay LeBron James at sa Los Angeles Lakers.

Source: PhilstarNews | Read more ⮕

ABSCBNNEWS: PINOY PRIDE: kauna-unahang Filipino Chief Nurse sa UKLONDON – Isang malaking tagumpay para sa Filipino healthcare professionals sa United Kingdom ang pagkakahirang sa kauna-unahang Pilipinong Chief Nurse sa National Health Service (NHS).

Source: ABSCBNNews | Read more ⮕

ABSCBNNEWS: 3 weather system magpapaulan sa Luzon ngayong UndasMagiging maulan sa malaking bahagi ng Luzon dahil sa 3 weather systems ngayong Undas.

Source: ABSCBNNews | Read more ⮕

ABSCBNNEWS: SILIPIN: Botohan sa pinakamalaki, pinakamaliit na barangay sa Metro ManilaSa Caloocan City matatagpuan ang pinakamalaki at pinakamaliit na barangay sa Metro Manila.

Source: ABSCBNNews | Read more ⮕