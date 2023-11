Bakit nakakaiyak para kay Jennica magkaroon ng aircon?

Kamakailan lamang pinag-usapan sa social media kung bakit tila emosyonal si Garcia matapos makabili ng aircon para sa kanilang studio unit. Sa vlog ni Luis Manzano, ipinaliwanag ng aktres ng “Dirty Linen” na mayroon silang second-hand na aircon noon ngunit dahil sa kalumaan lagi na itong nasisira kaya napilitan silang huwag na gamitin at mag-electric fan na lamang.

“Pinansin ko sa mga anak ko kung okay lang sila, nakakatulog naman sila. Nung dumating 'yung bill namin sa kuryente, less than P1,000. The best. Kaya sabi ko tuloy-tuloy natin ito. Okay naman sila,” kuwento ng aktres.

Ngunit nagbago ang pananaw nito nang makasama sa “Dirty Linen” kung saan may sarili itong aircon sa lock-in taping. Ayon kay Garcia, hindi niya maiwasan maluha kapag naaalala ang mga anak na nasa kanilang bahay at electric fan lamang ang gamit habang siya ay may ginahawa ang pagtulog. “Hindi ko na rin naman siya hinahanap-hanap pero nung na-experience ko siya ulit doon ko naiisip na 'yung mga anak ko na pinapawisan.”

Kuwento pa ng aktres, dito nagsimula ang kaniyang paghilom sa mga sugat sa bigong pag-ibig. Dahil naramdaman umano niya na kaya niyang buhayin ang kaniyang pamilya kahit mag-isa lamang siya. “Nung nakarating na kami sa mga stage na 'yun, ngayon nakabili na rin kami ng kutson na makapal-kapal siya. Dati naglalatag lang kami tapos manipis siya. Pakiramdam ko doon nagsimula 'yung healing ko talaga na kaya ko pala kami,” ani Garcia.Tuloy-tuloy pa rin ang mga proyekto ni Garcia sa ABS-CBN matapos ang “Dirty Linen.” Sa katunayan, kasama ito sa PIE Channel at sa katatapos lamang na “It’s Your Lucky Day.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

BUSINESSMIRROR: Rangers slugger García, pitcher Scherzer to miss the rest of the World SeriesPHOENIX — Texas Rangers slugger Adolis García and pitcher Max Scherzer will miss the rest of the World Series after getting hurt in Game 3 against the Arizona Diamondbacks. García, the AL Championship Series MVP, has a moderate strain of his left oblique.

Source: BusinessMirror | Read more ⮕

PHILSTARNEWS: Resilient Rangers near crown Texas responds well on exit of Garcia, ScherzerThe Texas Rangers unleashed an early barrage in an 11-7 defeat of the Arizona Diamondbacks on Tuesday to move within one victory of a first-ever World Series title.

Source: PhilstarNews | Read more ⮕

CNN PHILIPPINES: Comelec chair George Garcia | The SourceThe canvassing of votes and proclamation of winners in the Barangay and Sangguniang Kabataan Elections are officially over as the Commission on Elections focuses on the 2025 midterm elections. Comelec chairperson George Garcia tells us more later in the show.Visit our website for more NewsYouCanTrust: https://www.cnnphilippines.

Source: CNN Philippines | Read more ⮕

ABSCBNNEWS: 3 inmates win village seats in 2023 barangay electionsCommission on Elections Chairman George Garcia confirmed that three persons deprived of liberty emerged as winners in the recent barangay and SK elections.

Source: ABSCBNNews | Read more ⮕

PHILSTARNEWS: Comelec warns of charges for delays in barangay, SK pollsCommission on Elections chairperson George Garcia said in a briefing that these individuals may face criminal and administrative charges.

Source: PhilstarNews | Read more ⮕

ABSCBNNEWS: Understand why teachers withdrew from BSKE duty, Comelec urgedComelec chair George Garcia said Tuesday that the commission was looking into complaints that it might file against poll workers who backed out.

Source: ABSCBNNews | Read more ⮕