Bahin sa ‘climate change’ prayoridad sa Cebu City

Sa P100 bilyunes nga annual budget alang sa 2024, ang P50 bilyunes ang igahin alang sa mga paningkamot sa dakbayan kabahin sa climate change, lakip sa pagsulbad sa pagbaha ug ang nahibiling P50 bil­yones igahin alang sa ubang programa.

PAGDUMALASi Castillo miingon nga ang siyudad nagkinahanglan usab og engineering interventions sa rural nga mga dapit, lakip na ang pagpalambo sa farm-to-market roads ug kalig-on sa rural communities.“So, daghan kaayo nig component nga gibutang ni Mayor Mike...mao ng dako kaayo ang budget kay it has to address so many things,” matod niya.“Ang mga dalan, nindoton. Ang mga sidewalk, nindoton,” dason niya.

