Bag-ong palengke sa Barangay Danlugan gikalipay sa katawhan

NAPAHIMUSLAN na sa mga residente sa Barangay Danlugan sa Pagadian City ang gibubo ni Mayor Sammy Co nga proyekto nga two-storey building sa public market nga bag-ohay pa lamang nga gi-turnover.Ang Barangay Danlugan ang labing duol ug pinaka-sentro sa mga mamalitay gikan sa mga kasikbit nga barangay nga mao ang Alegria, Datagan, Kahayagan, Gubang, Tulangan, Bagalupa, ug lakip na ang gikan pa sa kabukiran sa Langapod, Binayan, ug unahan pang mga lugar.

Tungod niini, mas han-ay na ug mas komportable ang mga namaligya sa merkado ug convenient na usab kaayo kini sa mga mamalitay hilabi na sa wet section sa maong merkado publiko, hinungdan nga mapasalamaton ang katawhan sa maong barangay sa inisyatibong gihimo ni Mayor Co.Gani, mismong si Mayor Co mitambong sa inauguration sa bag-ong public market sa Brgy. Danlugan diin sa maong higayon, ang katwhan malipayon usab.Nasayran nga dugay na kining gihandom sa katawhan sa Brgy.

