Ayaw pagdala og bata sa sementeryo

Gitambagan ang publiko nga likayan ang pagdala sa gagmay nga mga bata sa mga sementeryo sa pagsaulog sa All Saints’ ug All Souls’ Days, Nobyembre 1 ug 2, aron malikayan ang pagkaangol ug mga sakit tungod sa paghuot sa mga tawo.Sa usa ka advisory nga gipagawas sa Lunes, Oktubre 30, 2023, ang Department of Health (DOH) miingon nga ang hulga sa sakit nga coronavirus (Covid-19) anaa gihapon bisan pa kon wa nisaka ang gidaghanon sa mga kaso sa nasod.

Ang nasod adunay 66,736 nga namatay nga may kalabotan sa Covid-19 ug 4,049,813 ang naayo.“I am advising parents and caregivers not to bring small children to cemeteries as overcrowding and intense heat and sudden unexpected downpour may cause diseases to small children,” matod ni DOH Secretary Teodoro Herbosa.Giingon niya nga adunay mga sporadic ug pagtaas sa mga kaso sa pipila ka mga rehiyon sa nasod, ug nidugang nga ang gagmay nga mga bata adunay gamay nga resistensya batok sa mga impeksyon.

