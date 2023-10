Away sa 2 tinun-an niresulta sa giyera

AWAY sa mga estudyante nisampot sa grabeng panag-engkuwentro alas 3:00 sa hapon, Huwebes, Oktubre 26, 2023, sa Talitay, probinsiya sa Maguindanao del Norte.Matud ni Talitay Mayor Sidik Amiril nga nagkaengkuwentro ang grupo nila Kumander Waway ug Kumander Sadam nga giingong pulos sakop sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) sa Barangay Poblacion, Talitay tungod lang sa away sa mga estudyante.

Nahunong lang ang pinusilay sa dihang nagpatunga ang mga lider sa MILF ug mga Muslim elders.Duha ang giingong napatay sa grupo ni Kumander Waway samtang tulo ang naangol sa mga sakop ni Kumander Sadam. Samtang tulo sab ka sibilyan ang samaron human maigo sa mga saag nga bala nga gihatud gilayon ngadto sa balay tambalanan.Nagsugod ang kagubot sa dihang nagsinumbagay ang mga anak nila Waway ug Sadam nga pulos mga estudyante.

