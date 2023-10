Ang tin-aw'ng sapa sa Mampurog, Camarines Norte

Ihikling una nato ang pa-dagat kay diay suroy nga masinati sab ang adventure sa kinaiyahan dungan sa malinawong relaxation nga gaan ra sa bulsa.Kining tanan gitanyag sa Club Noah Eco-Resort nga nahi­mutang sa munisipalidad sa San Lorenzo Ruiz, Barangay Mam­purog, Daet, Camarines Norte.

Sa entrance fee nga P10, maka-access ka na sa maong resort nga bukas gikan sa alas 7 sa buntag ngadto na sa alas 6 sa gabii.Laing skedyul niadtong buot mopalabay sa gabii, check-in sa alas 5 sa hapon ngadto na sa alas 9 sa buntag sunod adlaw.Ang Club Noah dili sakit sa bulsa tungod kay ang ilang mga accommodation igo lang base sa inyong mapilian; cabanas ba o kuwarto, mamahimong moduaw sa ilang official Facebook page o website alang sa dugang detalye sa ilang rates.

Ano ang dapat gawin 'pag biglang tumaas ang water bill?Ibinahagi ng MWSS ang mga maaaring gawin ng mga kustomer sakaling makapansin ng hindi pangkaraniwang pagtaas sa kanilang water bill. Read more ⮕

PANOORIN: Mga OFWs sa Israel nanatili sa kanilang trabaho sa gitna ng kaguluhanIbinahagi ng tatlong OFW sa Israel ang kanilang hindi malilimutang karanasan nang magsimula ang kaguluhan doon at inilahad ang kanilang kwento ng katapatan sa ngalan ng kanilang sinumpaang tungkulin Read more ⮕

Abalos sa PNP: buwagin ang e-lotto operations!Para lumago ang kita ng mga palaro ng Philippine Charity­ Sweepstakes Office, inutusan ni Interior Sec. Benhur Abalos ang kapulisan na buwagin at kasuhan ang ope­rations ng e-lotto sa Pinas. Read more ⮕

Rep. Duterte: Hindi dapat balat-sibuyas ang mga public servantIpinagtanggol ni Davao City First District Rep. Paolo Duterte ang kanyang amang si Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, hindi dapat maging balat-sibuyas ang mga public servant. Read more ⮕

Ang kuwento ng salitang ‘Kapamilya’Binuo ang salitang 'Kapamilya' sa paghahangad ng kompanya na bigyang-persona ang motto nito na 'In the service of the Filipino.' Read more ⮕

AFP pinag-iisipan ang joint resupply mission sa AyunginPinag-iisipan na ng Armed Forces of the Philippines ang pagsasagawa ng joint resupply missions sa Ayungin Shoal. Read more ⮕