Ancajas vs. Inoue nauswag

Nauswag sa wala pa matino nga petsa ang world title fight nila ni Filipino Jerwin Ancajas ug Japanese Takuma Inoue nga orihinal nga gikatakda karong Nobiyembre 15, 2023 sa Ryokogu Kokugikan sa Tokyo, Japan.Ning awaya, suwayan unta pag-ilog ni Ancajas ang World Boxing Association (WBA) ban­tamweight title ni Inoue.

Nagkanayon ang promoter ni Inoue nga si Hideyuki Ohashi nga naangol (fractured rib) ang iyang batos atol sa sparring session niini.Nasayod na ang kampo ni Ancajasa kabahin niini ug nangan­dam na kining inaton ang ilang training camp sa Las Vegas, USA. “Tuloy lang ang training namin,” matod sa dugay nang trainer ni Ancajas nga si Joven Jimenez nga na­patik sa Spin.ph.

