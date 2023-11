ALAMIN: Mga murang bulaklak sa Dangwa ngayong Undas

MAYNILA – Kilala ang Dangwa sa Maynila bilang bagsakan ng iba-ibang klase ng bulaklak kaya puntahan ito tuwing may mga okasyon.

Ngayong Undas, pasok sa halagang ₱500 ang flower arrangement na pwedeng dalhin sa puntod ng mga yumaong mahal sa buhay. Sa naturang budget, makakabili ng Malaysian mums sa halagang P200, P100 naman para sa fillers tulad ng Baby’s Breath, at pwedeng ipaayos ito sa halagang P200 kasama na ang paso at foam.

