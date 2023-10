76ers posibleng pamultahon

Posibleng pamultahon og $100,000 sa National Basketball Association (NBA) ang Philadelphia 76ers gumikan kay nakigduwa kini sa host Milwaukee Bucks nga wala ang usa sa ilang mga pambato nga si James Harden ning Biyernes, Oktubre 27, 2023.

Ang NBA mopahigayon og imbestigasyon kon balido ba ang rason nganong wala makaduwa si Harden.Basi sa player participation policy, ang team kinahanglang mohatag og balidong rason kon adunay magduduwa niini nga dili makapakita og aksyon sa usa ka national TV game.

Read more:

sunstaronline »

Ylanan makes international debut vs. FreitasSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Israeli airstrikes escalate in GazaSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Dawlah Islamiyah follower, 3 supports surrenderSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Basilan unveils P25M infra projectsSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Balak: Esnatser sa ColonSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Vietnamese automaker gambles on US marketSunStar Publishing Inc. Read more ⮕