7 botante girapido, 2 tigbak

COTABATO CITY -- Away sa politika ang gilantaw nga motibo sa mga awtoridad sa pagrapido sa pito ka mga botante alas 7:15 sa buntag Lunes, Oktubre 30, 2023, sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao del Norte.Duha sa pito ang namatay nga mao sila Juhaimen Ube ug si alyas Mistake, mga molupyo sa Barangay Bugawas sa nahisgutang lungsod.Samaran sila Mohalidin Solaiman, Jerik Alon, Nasrudin Salik, Harong Tatin ug Omar Alon.

Gibutyag ni Datu Odin Sinsuat Chief of Police Lieutenant Colonel Esmael Madin nga pag-abot sa mga biktima sa Bugawas Elementary School aron unta moboto, kalit lang silang girapido sa wala mailhing mga kalalakihan gamit ang kalibre.45 nga pistola ug dayong sibat aron nga di maabtan sa mga pulis ug sundalo.Patay on the spot sila Ube alyas Mistake, samtang ang lima nga naangol gipangdala dayon sa mga pulis ngadto sa Cotabato Regional and Medical Center (CRMC) sa Cotabato City.

