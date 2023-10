50K gipaabot nga mouli alang sa BSKE, Kalagkalag

Giabisuhan ang publiko nga gustong mopauli sa tagsa-tagsa niini ka mga probinsya nga mosayo sa pagbiyahe aron kalikayan ang pagdagsa sa mga pasahero sa terminals sa lala­wigan.Ang pangulo sa Cebu South Bus Terminal (CSBT), Rodenita Esgana, nagkanayon nga gilauman ang pagdagsa sa 50,000 ka mga pasahero sugod sa Oktubre 27 aron mopauli alang sa Kalagkalag ug ingon man sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE).“Atong expected volume kay 50,000 passengers...

“Nakig-coordinate na ta sa atong mga bus operator and ni-commit na sad sila nga once mabantayan namo nga padung na mo-increase ang mga pasahero, magpadala sila og dugang nga mga bus,” dugang niya.Aron dili na usab maglisod sa pagpalit og tiket, gibuksan usab sa terminal ang tulo ka mga ticketing counter sa mga dayag nga bahin sa terminal aron dili magtapok ang mga tawo sa usa ka lugar.Ang naandan nga ticketing counters maoy mo-accommodate sa tanang bus lines.

