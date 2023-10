4 ka polis ‘nangawat’ atol sa ‘buy-bust’?

Gisusi sa Mandaue City Police Office (MCPO) ang pasangil batok sa upat ka mga polis sa Casuntingan Police Station nga giakusahan nga nanglungkab sa balay sa magtiayon, giingong nangawat sa pipila ka mga butang ug midakop sa ilang target nga walay warrant, arrest o search, atol sa buy-bust sa Barangay Lamac, lungsod sa Consolacion, amihanang Sugbo sa Martes, Oktubre 24.

Gitug-an ni Oriol nga sila si Police Regional Office Region (PRO 7) Director Brigadier General Anthony Aberin ug MCPO City Director Police Colonel Maribel Getigan, niluwat og kamanduan nga ipatawag ang hepe sa Casuntingan Police Station ug ang upat niya ka mga sakop aron makakuha sa ilang mga pamahayag kalabot sa insidente.Matod ni Oriol nga sa higayon nga mapamatud-an nga sad-an ang nalambigit nga mga polis, pasakaan sila og kaso sa MCPO.

