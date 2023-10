4 gipangkiha tungod sa pagpalit sa Dengvaxia

Gikiha sa Office of the Ombudsman og kasong graft ug illegal use of public funds si kanhi health secretary karon Iloilo Representative Janette Garin ug upat pa ka mga uban kalabot sa pagpalit sa kontrobersyal nga Dengvaxia vaccines.

Lahi nga kaso sa ilegal nga paggamit sa pundo o propyedad sa publiko ang gipasaka batok kang Garin, Ducusin, Lecciones ug Go tungod sa pag-isyu sa Saro pabor sa DOH.Ang Ombudsman niingon nga ang pundo gigamit sa pagpalit sa Dengvaxia vaccines niadtong Disyembre 2015 ug sa pagpatuman sa school-based immunization alang sa dengue bisan kon dili kini kabahin sa EPI ingon man ang listahan ubos sa Volume 1 sa Philippine National Drug Formulary (PNDF).

