260 ka polis idestino sa 8 ka sementeryo, simbahan

Mokabat sa 260 ka security personnel ang ipakatap sa Mandaue City Police Office (MCPO) sa walo ka dagkong mga simbahan sa Mandaue ug walo ka dagkong mga sementeryo alang sa umaabot nga kasaulogan sa All Saints ug Souls Days karong Nobiyembre 1 ug 2.

Joseph sa Barangay Centro, Holy Family Parish sa Maguikay, Getsemani Parish Church sa Casuntingan, Christ the King Parish sa Alang-Alang, Holy Fatima sa Pagsabungan, Grosmar Church sa Guizo, San Roque Parish sa Subangdaku, ug Nativity of Mary Parish sa Canduman.Matod ni Oriol nga nagpaabot pa sila sa kamanduan sa Mandaue City Government kon mopatuman sila og curfew sa oras sa pagbisita sa mga sementeryo.

