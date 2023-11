208 ‘half naked’ nasikop sa polis

Lim, sa sayo pa, nipasabot nga kamandoan kini sa iyang mga labaw sa kapulisan aron mabadlong ang si bisan kinsa nga mag topless, inay magsul-ob og senina sa ingon desente nga tan-awon.Gawas niini, nakasikop usab ang kapulisan og 142 ka mga menor sa paglapas sa curfew ordinance nga hugot nga gipatuman sa Siyudad sukad sa panahon sa pandemic.Mokabat usab og 582 ka mga tawo ang nangasikop sa pagpanigarilyo sa publikong lugar sa samang mga petsa.

