2 Pinoy na nawawala, posibleng bihag ng Hamas

Watch more on iWantTFC Dalawang Pilipino ang nawawala at pinaniniwalaang bihag ng grupong Hamas. .

Siniguro naman ng Israeli government ang suporta nito sa pamilya ng mga Pilipino na nasawi sa pag-atake ng Hamas. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Huwebes, 26 Oktubre 2023

