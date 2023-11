2 patay, 4 samdan atol sa eleksyon

Duha ka mga tawo ang nangamatay samtang upat ang nangasamdan sa pagpamusil sa Maguindanao del Norte usa ka oras sa wala pa ang pag-abli sa polling precincts alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023 sa Lunes, Oktubre 30, 2023.Sa report ni Bangsamoro regional director Brigadier General Allan Nobleza, nahitabo ang pagpamusil mga alas 6 sa buntag niadtong Lunes sa Barangay Bugawas sa Datu Odin Sinsuat.

Sa usa ka interbyo sa radyo, si Nobleza niingon nga dako ang posibilidad nga ang insidente may kalambigitan sa eleksiyon, diin ang mga biktima gikatakdang mobotar.Ang hepe sa kapulisan sa Datu Odin Sinsuat nga si Lieutenant Colonel Esmael Madin niingon nga ang botasyon sa Bugawas Elementary School gibalhin ngadto sa duol nga barangay covered court tungod sa insidente.

