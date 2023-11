2 nasikop sa buy-bust

Usa ka babaye ug lalaki nga nga nabutang sa listahan sa Philippine National Police (PNP) nga mga high value individual (HVI), ang nadak­pan sa buy-bust sa mga sakop sa Provincial Drug Enforcement Unit (DEU) sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), ala 1:50 sa kaadlawon, Sabado, Oktubre 28, 2023, sa Barangay Poblacion, lungsod sa Compostela, amihanan sa lalawigan sa Sugbo.

Ang mga suspetsado giila sa mga saksi nga silang Glenn Monsanto Cuyos, 30, molupyo sa maong lugar, ug Shella Mae Sibelo Nuñez, 33, ug taga Barangay Maslog, dakbayan sa Danao.Nakuha gikan kanila ang 27 gramos sa gituohang shabu nga dunay standard drug price nga P183,600.Kasamtangan nga gibalhog sa Compostela Police Station ang duha ka mga suspek ug giandam na ang kaso nga ipasaka sa kapulisan batok nila.

