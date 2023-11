2 ka polis angol sa aksidente

Nalandig sa tambalanan ang duha ka mga polis human naaksidente sa motorsiklo sa Transcentral Highway sa Brgy. Gaas, lungsod sa Balam­ban, Sugbo alas 11:45 sa buntag sa Dominggo, Oktubre 29, 2023.Ang mga biktima giila nga sila si Police Chief Master Sergeant Norman Años, 40, minyo, taga Brgy. Babag ug angkas nga si Police Staff Sgt. Moreto Sagario Jr.

, 39, minyo, taga Brgy. Guadalupe, siyudad sa Sugbo.Ang duha nadestino sa Provincial Drug Enforcement Unit sa Cebu Police Provincial Office.Sa imbistigasyon ni Police Staff Sergeant Alfredo De Gracia sa Balamban Police Station, nasuta sa Superbalita Cebu nga ang motorsiklo nakaligis sa reflectorized light ug nibuto ang atubangang ligid nga niresulta sa aksidente.

Nag-novena sulod sa kapilya, gidunggabSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

2 hayan di maproklamar kon modaog sa BSKESunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Metro Cebu Expressway gisirhanSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

ON DOPING ALLEGATIONS EJ Obiena vindicated, Anais Lavillenie apologizesSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Cebu City prepares alternate security measures for Kalag-kalag 2023SunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Iloilo City deploys 742 security forces for BSKE 2023SunStar Publishing Inc. Read more ⮕