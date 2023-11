2 ka mga kandidato naaksidente sa dan

Duha ka mga kandidato nga nagpapili sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections 2023 ang nakasugat og aksidente sa kalsada sa managlahing dapit.Ang incumbent barangay kapitan sa Talisay, Lungsod sa Santander, Sugbo nga si Margarito Onlagada, hamtong ug minyo nasarasay sa iyang gimaneho nga motorsiklo.Si Onlagada nga nagmaneho sa iyang motorsiklo, gikan nga nangampanya sa alas 7:55 sa gabii, Oktubre 28, sa highway sa Brgy. Talisay ug naaksidente.

Maayo na lang kay minor injuries lang ang naangkon sa kapitan.Sa laing bahin, kandidato sa pagka-SK Chairman ang nakasu­gat sab og aksidente.Ang biktima giila nga si Zedrick Alvarado, 23, ulitawo ug taga Brgy. Cabiangon, Pinamungajan, Sugbo.Nasayran nga nianang pagka alas 6:25 sa buntag, Oktubre 28, 2023, luwan kini sa motorsiklo nga mitadlas sa national road sa Pandacan, Pinamungajan, aron sa pagpangampaniya.

