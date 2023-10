2 ka mga babaye sikop sa buy-bust

Duha ka mga babaye ang nasikop sa buy-bust sa mga sakop sa Drug Enforcement Unit (DEU) sa Talisay City Police Station, alas 6:36 sa gabii, Miyerkules, Oktubre 25, 2023, sa Sityo Machacao, Barangay Poblacion, siyudad sa Talisay.Sumala sa tinubdan sa Superbalita Cebu, ang mga suspek nailhan nga sila si Gina Arquiza, 57, taga Kalubihan, Poblacion, Talisay, ug Renalyn Valmoria, 22, taga Sityo Ratan , Brgy.

Tanke sa samang dakbayan.Sa wala pa gilusad ang ope­rasyon, ang DEU sa Tali­say police ni-validate sa ilang nakuha nga mga taho bahin sa mga kalihukan sa duha.Nasuta nga kini namaligya og shabu sa maong dapit.Si Arquiza maoy subject sa operasyon samtang nasikop usab ang iyang kauban nga si Valmoria.Matod pa nga sa dihang nadakpan ang mga suspek, nasakmitan sila og gituhoang shabu nga motimbang og 10.3 gramos nga adunay standard drug price nga P70,040.

