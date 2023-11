2 eskuwelahan gipangdaoban

KASO nga arson ang ipasaka sa mga suspek nga misunog sa duha ka mga eskuwelahan alas 2:00 sa kaadlawon, Sabado, Oktubre 28, 2023, sa Datu Odin Sinsuat, probinsiya sa Maguindanao del Norte.Gibutyag ni Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region (PRO-BAR) Regional Director Brigadier General Allan Nobleza nga unang gisunog sa mga armadong lalaki ang Ruminimbang Elementary School sa Barangay Ruminimbang, Barira sa maong probinsiya.

Ugdaw ang duha ka tulunghaan nga gama sa light materials ug wala na masalbar sa nagresponde nga mga sakop sa Bureau of Fire Protection (BFP).Atol sa imbestigasyon sa BFP-MDN migawas nga tinuyo ang pagsunog sa mga eskuwelahan.Dunay narekober nga mga galon nga nanimahong gasolina nga maoy gigamit sa pagpasilaob sa mga tulunghaan.Giingong nga dunay mga grupo nga buot nga sa mga tulunghaan ihapon ang resulta unya sa piniliay apan duna say uban nga gustong sa munisipyo kini himuon.

