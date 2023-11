1st Sama-Bajau civil mass wedding sa CV gipahigayon

Ang Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office VII ug Cebu City Government, uban sa partners sama sa Nano-Nagle Child Care and Learning Center Inc. Cebu, National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) Regions 6 ug 7, ug Philippine Statistics Authority (PSA) Region 7, nag-organisar sa unang Sama-Bajau civil mass wedding alang sa Indigenous Peoples (IP) community isip panapos nga kalihukan sa National IP month celebration.

Cantero nagpasalamat sa tanang mga miyembro sa inter-agency body ug miila sa ilang kontribusyon aron mahimong posible ug malampuson ang kalihukan.Ang tanan nga mga magtia­yon mga benepisyaryo usab sa panimalay sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps), nga naghimo sa programa nga usa ka convergence nga kalihukan sa gobyerno ug pribadong sektor.Sila si Samari Daomani ug Paulita Aliudin usa sa mga magtiayong Sama-Bajau.

