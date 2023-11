12 kandidato sa Davao Region i-disqualify

GIKOREHIAN sa Commission on Elections-Davao Region (Comelec-Davao Region) ang ihap sa mga kandidato nga girekomendar nga 'disqualify' alang sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) 2023 ngadto sa 12 gikan unom ka kandidato nga gitaho niadtong Oktubre 17.Gipahibawo ni Comelec-Davao Acting Regional Director, lawyer Gay Enumerables sayo niining semanaha nga ang ihap wala pa mausab tungod sa padayon nilang pagmonitor ug pag-imbestigar sa mga reklamo nga ilang nadawat.

Apan gitin-aw ni Enumerables nga wala silay gahum aron nga iimposar ang 'disqualifications' tungod kay kutob lang silang mosumite niini base sa ilang nakaplagan ug ebalwasyon ngadto sa national headquarters sa central office.“Wala ta sa position na mag-disqualifiy sa ilaha. We can only refer names of candidates to the national office. Sila na ang mag-act on it ana,” dugang pa niya.

3-way fight for Mabalacat City’s biggest barangaySunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Angeles residents turn over rescued pangolin to DENRSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Arayat LGU recognized for anti-illegal drugs driveSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

BM Pineda bares programs for Pampanga Day celebrationSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

E Ka Migaganaka Dikil King Bukas (Don't Worry About Tomorrow)SunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Breast cancer: Unveiling the enemySunStar Publishing Inc. Read more ⮕