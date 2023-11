100,000 pasahero gipanukaran sa DCOTT

PADAYON ang pagpangandam sa Davao City Overland Transport Terminal (DCOTT) sa pagsulbong pa sa mga pasahero karong semahana nga posibleng moabot og 100,000 matag adlaw.Tungod sa hataas nga pahulay tungod sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections (BSKE) kagahapon, Oktubre 30, ug ang paghandom sa Kalag-kalag gikan sa Oktubre 31 hangtud Nobyembre 2, dunay posibleng pagdagsa sa daghang mga pashero kinsa buot nga moapas sa biyahe gikan sa terminal.

”“Travelers are encouraged to travel early, be mindful of all your personal belongings and steer clear of travelers' peak hours to avoid delays and trip rescheduling,” matud sa pahayag.Hinuon ang bagang duot sa mga pasahero “under control by the personnel” sa DCOTT.Si Julio Beliza, usa sa mga pasahero kinsa naglinya sa DCOTT, nagkanayon atol sa paghinabi kaniya sa SunStar Davao, nga ang ilang bus padulong sa Mait, Davao Oriental nalangay og “around 20 minutes.

Tell it to SunStar: Spiritual hungerSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

1st Sama-Bajau civil mass wedding sa CV gipahigayonSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Public told: Don’t bring small children to cemeteriesSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Briones: One day in a life of a quinquagenarianSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Brownouts hit 8 Cebu LGUs as election closesSunStar Publishing Inc. Read more ⮕

Minibus transporting voters involved in accident in Barangay BusaySunStar Publishing Inc. Read more ⮕