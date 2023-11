Zuccarello bidrar til seier for Minnesota Wild mot Rangers

Zuccarello noterte seg både for et mål og en assist da Minnesota Wild slo Rangers i en spennende kamp. Etter å ha ligget under 0-3 etter første periode klarte Wild å komme tilbake og scoret to ganger i andre periode. Zuccarello hadde assist på det første målet, mens nordmannen scoret selv tidlig i tredje periode. Etter en målløs forlengning vant Wild til slutt i straffekonkurranse, der Zuccarello også noterte seg for scoring.

VGNETT: Zuccarello senket gamleklubbenMats Zuccarello (36) bidro sterkt i Minnesota Wilds møte med nordmannens gamle klubb New York Rangers.

TV 2 NYHETENE: Zuccarello sentral i sterk snuoperasjonLivestudio for TV 2 Sport - siste nytt i dag

STVAFTENBLAD: Det er bra at Klepp kommune setter pasientene først når ikke Legeforeningen akter å gjøre detDEBATT: Det er bra at Klepp kommune setter pasientene først når ikke Legeforeningen akter å gjøre det.

VGNETT: Høyre-topp om Solberg-tillit: – Alltid hensynet til partiet førstErna Solberg (H) åpner for at hun ikke er statsministerkandidat om to år. Fylkeslederen i Innlandet sier at partiet alltid kommer først.

SPORTEN_COM: Jürgen Klopp var først i å oppdage det eneste positive i den tidligere storklubben Schalke 04Det kan gjerne ta ti år, mer eller aldri før Schalke 04 er tilbake på topp i tysk fotball. Nesten helt nederst i 2.Bundesliga har en av klubbens egne skapt et navn for seg selv.

NETTAVİSEN: Oransje flomvarsel fram til søndag for Agder, Telemark og VestfoldFørst søndag morgen vil faren minke.

