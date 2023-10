Zinedine Zidane fristet til å gjøre noe han sa han absolutt aldri ville gjøre

– Etter at Zidane som har vunnet fotball-vm og ganger og tre ganger tatt Champions League trofeet sluttet i sin første reelle managerjobb i Real Madrid haglet det inn tilbud fra alle verdenshjørner.

Zinedine Zidane til tross for bare ha ledet Real Madrid ble sett og som en av verdens aller beste managere. – Det var to jobber som var aktuelle. Landslagssjef for Frankrike og manager for Frankrikes største klubb Paris Saint-Germain.Alt annet var uaktuelt.

50-åringen tidligere tippet for en tredje opphold med Los Blancos, eller å ta over etter Christophe Galtier som får sparken i Paris Saint-Germain. – Jobb nummer to som han kunne tenke seg å ta. Ifølge Le Parisien, forbereder PSG seg på å sparke Galtier i løpet av de kommende ukene, og de har allerede kontaktet Zidane. – Men deres forslag ble kontant avvist av Zinedine Zidane som ikke har tro på prosejktet som ble presentert. Han vil ha garantier i overgangspolitikken og større fullmakter enn det noen av de tidligere managerene har hatt. headtopics.com

Nå for bare noen timer siden har det dukket opp et nytt rykte som trolig er satt ut av Manchester United legende David Beckham. Zinedine Zidane har aldri hatt noen interesse av Premier League verken som spiller eller manager! Kjedelig mat, dårlig klima og lite teknisk fotball har vært argumenter for at han har valgt klubber som Juventus og Real Madrid.

MLS har ikke vært vurdert engang!, lede en fotballklubb i USA! aldri.., men igår på Europe 1 kunne de fortalle at Zinedine Zidane er aktuell som erstatter for nysparkede Phil Neville etter at Lionel Messi ble enig om å spille for Inter Miami. headtopics.com

