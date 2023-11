Ytre strøk av Agder kan få opptil 100 millimeter regn på et døgn

Nødetatene er på stedet. Det er ikke meldt om personskader, følge operasjonsleder Viola Elvrum, men det er store skader på et industribygg.Elvrum sier det dreier seg om en støvgasseksplosjon, som kan skje når støv blir tilført varme og kommer i kontakt med luft.

– Det er støv fra fiskemel som har eksplodert da det kom i kontakt med luft, sier operasjonsleder Elvrum til TV 2.Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for lokalt kraftige vindkast i indre strøk av Rogaland.Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø på deler av Østlandet og Sørlandet fra midnatt til torsdag.

– Fra natt til torsdag ventes 5 til 15 cm snø. Lokalt kan det komme noe mer. Nær kysten ventes overgang til sludd og regn. Kan hende regn som fryser på bakken, heter det i farevarselet. Personer oppfordres til å beskytte sårbare installasjoner og gjenstander, så vel som om å beregne noe ekstra tid til transport. – Det er totalt to personer involvert. Én bringes til Universitetssykehuset Nord-Norge med ambulansehelikopter for videre behandling.

