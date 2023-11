Ytelsen redusert, men har det noe å si?

Men alt er ikke forbedret, i det minste ikke på papiret. Apple har nemlig nedgradert minne-båndbredden fra 200 GB/s på M1 Pro og M2 Pro til 150 GB/s på M3 Pro. Den beste M3 Max-brikken knuser alle med opp til 400 GB/s, mens en noe rimeligere utgave av samme brikke, den med 14 kjerne-CPU og 30-kjerner GPU, byr på 300 GB/s.

Det er også for tidlig å si noe om den noe lavere minne-båndbredden vil medføre svakere ytelse i arbeidsoppgaver, eller om forbedringer i andre deler av brikken gjør opp for endringen.

