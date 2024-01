Yale-kurset «The Science of Well-Being»: Øvelser for å takle en stressende hverdag

Yale-kurset «The Science of Well-Being» er universitetets mest ettertraktede gjennom tidene. Her er øvelsene som hjelper studentene – og kanskje også deg – med å takle en stressende hverdag. Psykologiprofessor Laurie Santos startet kurset «The Science of Well-Being» – enkelt oversatt til «vitenskapen om trivsel» – fordi hun var bekymret for studentenes mentale helse. Men hva sier vitenskapen om hva som gir tilfredshet i hverdagen? Her er noen av professorens råd – med tilhørende øvelser.

Undersøkte forskere hvor ofte mennesker som utfører en oppgave, faktisk tenker på oppgaven de utfører, og ikke på andre ting. Studien viste at deltakerne tenkte på andre ting nesten halvparten av tiden, og at de i tillegg hadde det verre når de ikke var tilstede i det de gjorde. Meditasjon er et verktøy for å øve seg på å være mer tilstede i øyeblikket. Flere studier har vist at det kan bidra til å forebygge forskjellige typer sykdom og fremme trivsel





Kjæledyr hjelper oss å takle krigshverdagen i Ukraina

Her gjør Kenneth (44) seg klar til å sove ute i kulden

Her gjør Kenneth (44) seg klar til å sove ute i kulden

