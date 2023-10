XXL-sjefen til hardt prøvede aksjonærer: – Vi jobber steinhardt

Aksjonærene har måttet se aksjekursen falle over 70 prosent på Oslo Børs i år. Fredag ettermiddag er kursen flat etter et fall fra start.

selskapets betegnelse på flere kortsiktige grep og en lengre strategisk plan som skal bedre lønnsomheten »-planen. Hele selskapet er dedikert til en gang for alle å snu utviklingen. Det er det vi jobber for, sier Sobin.Han startet i jobben som XXL-sjef 1. mai. Dette er andre gang han presenterer resultater for selskapet. Ved forrige presentasjon var fasiten– Dette er en ganske stor utfordring. Men som du ser så har vi nå begynt å få bra momentum i den nye planen. Jeg liker å drive frem forandringer.

– Da blir det konkurranse om hver krone og hver kunde. Alle vil få ned sitt lager, og det fort. Da blir det dessverre mye kampanjer, og det tærer på marginene.Siden i sommer har XXL en ny bankavtale med nye lånebetingelser. I tillegg har selskapet sikret seg 500 millioner kroner i friske penger fra aksjonærene. headtopics.com

– Nå kan vi handle annerledes og smartere. Men vi må ha respekt for at dette er et stort selskap og det tar tid før alt det vi gjør og alle planene våre får effekt.ettersom bankene stilte tøffere krav om det. Nå kan selskapet i større grad balansere marginer, salg, lagernivåer og likviditet, ifølge Sobin.Selskapet trapper opp arbeidet med å kutte kostnader. Målet for neste år er kutt på 200–300 millioner kroner.

XXL stenger ingen av sine 86 varehus nå, men Sobin utelukker ikke at stenging av varehus kan komme til å skje.

Les mer:

e24 »

Nok et krisekvartal for XXL – knuses av lavpriskonkurrentNok et krisekvartal for XXL – knuses av lavpriskonkurrent Les mer ⮕

XXL stuper på børs etter nedslående kvartalstallTV 2 Nyheter Livestudio - Siste nytt i dag Les mer ⮕

Kriserammede XXL faller etter tallslippKriserammede XXL faller etter tallslipp Les mer ⮕

Oslo Børs løftes etter rapportrush fra oljekjemperOljeselskapene Equinor og Aker BP stiger markant etter sterke resultater. XXL-aksjen faller tungt etter nok et stortap. Les mer ⮕

Pengene fortsetter å renne ut av XXL – tapte 189 mill. kroner i tredje kvartalPengene fortsetter å renne ut av XXL – tapte 189 mill. kroner i tredje kvartal Les mer ⮕

Israel hardt ut mot EgelandSelv om Israel reagerer kraftig, står Flyktninghjelpens generalsekretær fast ved sin anklage. Les mer ⮕