Xpeng G6 klar for Norge og Europa

Det er vanskelig ikke å tenke Tesla Model Y når du ser Xpeng G6. Så legger da heller ikke Xpeng skjul på at Tesla s storselger er hovedkonkurrenten til deres nye våpendrager. Slik Model Y er til de fleste familie-SUV-er.Nei, det er ikke en Model Y , men Xpeng G6, som nå er klar for Norge og Europa , etter å ha blitt lansert på det kinesiske markedet i fjor.Det står ikke på selvtilliten.

Tesla har åpenbart ingen planer om gi fra seg markedsandeler uten kamp. Samme dag som Xpeng trakk sløret av sin nye suv i Oslo Spektrum, sendte Tesla ut en pressemelding. På den beskjedne ekstrautstyrlisten kan du krysse av for hengerfeste og en annen farge enn standard hvit metallic.Nm er en forkortelse for Newtonmeter - måleenheten for dreiemomentet, som angir hvor mye trekkraft kjøretøyet har.0–100 km/t gjør tohjulstrekkeren unna på moderate 6,9 sekunder, mens firehjulstrekkeren kun bruker 4,1 sekunder.

Xpeng G6 byr på bra med bagasjeplass. Maks nyttelast for to- og firehjulstrekkeren er oppgitt til henholdsvis 505 kg og 495 kg med det elektriske tilhengerfestet montert.– Jeg kan avsløre at vi ikke kommer til å avsløre prisene nå. De er klare først i slutten av måneden, avslørte Persson.

