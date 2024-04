Xavi gir seg som Barcelona-trener etter kaotisk sesong

Vi går inn i en sommer der gigantene Liverpool, Bayern München og Barcelona alle må ut og finne en en erstatter til trenerjobben. I tillegg er det en haug med klubber som er varslet på vei ut på samme marked. Hos en kaosklubb legges det nå plan for å utnytte Xavi s exit fra Barcelona . Da Xavi Hernandez lot seg overtale til å ta over ledelsen av den skakkjørte Barcelona -skuta, trodde alle i Barcelona at roen nå ville senke seg.

Quique Setien og Ronald Koeman kom riktignok inn som Barca-trener i en kaotisk periode, men klarte uansett ikke å sette kursen mot de store titlene. Så kom endelig Xavi i november 2021, etter å ha takket nei flere ganger til å ta jobben som Barcelona-trener. Forrige sesong ledet Xavi Barcelona endelig tilbake til tittel i La Liga, men meldte tidligere i år han trekker seg etter sesongen. Kaotiske tilstander i klubben og en jobb som ikke ble verdsatt nok, var årsakene for at Xavi nå gir se

Xavi Barcelona Trener Fotball La Liga

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:



Sporten_com / 🏆 3. in NO

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Xavi Hernandez gir 16-åringen mye spilletid for å beholde ham i klubbenBarcelona-presidenten bekrefter at han avslo et gigantisk bud for å beholde en 16-åring i klubben. Spilleren har imponert med sitt potensial og prestasjoner for seniorlaget.

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Barcelona manager Xavi Hernandez er ønsket av fallert gigantDet rakner helt for Jordan Hendersons klubb!

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Xavi har fått nok: - Store løgnerGrensen er nådd for Barcelona-trener Xavi Hernández.

Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Xavi Hernandez fortsetter å nekte han blir samtidig som han planlegger for neste sesongBarcelona-manager Xavi Hernandez har konsekvent benektet at han kunne ombestemme seg og bli i klubbe, men den kontinuerlige bruken av uttrykket «a dia de hoy»

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Fem dag etter at klubben fredet Sarri er det overFør returkampen mot Bayern München forrige uke var det en offensiv Maurizio Sarri som visste han påvirket kollega Tuchel sin fremtid. Sendte Lazio Bayern

Kilde: Sporten_com - 🏆 3. / 68 Les mer »

Fabregas trekker fram Solskjær etter kaoset: – Akkurat det klubben manglerDen tidligere Arsenal- og Chelsea-spilleren Cesc Fàbregas mener alarmklokkene burde ringe i Manchester United.

Kilde: Nettavisen - 🏆 1. / 68 Les mer »