Widerøe og Norwegian forbereder seg på travle juleflyvninger

Kortbanespesialisten Widerøe har begynt å forberede seg på å fly folk hjem til fjell og fjorder i julehøytiden, normalt en av årets travleste perioder for luftfarten.«Salget fremover er stabilt. Vi ser at våre passasjerer bestiller julereisene tidligere i år enn i fjor, og de mest populære avgangene begynner allerede å fylles opp. Det betyr samtidig at det begynner å haste dersom du planlegger å fly hjem til jul», skriver selskapet i Den store utfartsdagen er torsdag 21.

desember, men Widerøe venter også mye trafikk fredag 22. desember. Juleflyene til Widerøe er fullere per i dag enn de var på samme tidspunkt i fjor, opplyser selskapet. – Vi har fremdeles ledige seter, men jeg vil oppfordre de som allerede har bestemt seg for å reise i julen, om å bestille så raskt som mulig. De billigste billettene går først og de mest populære avgangene fylles opp raskt, sier kommersiell direktør Christian Skaug i Widerøe i meldingen.Flyselskapet Norwegian opplever også fortsatt god booking, og ser ingen tegn til svekkelser i etterspørselen utover normal sesongvariasjon inn mot lavsesongen, som vinteren er. Torsdag oppdaterte selskapet resultatforventningene for helåret, og venter nå et driftsresultat på 1,8 til 2,0 milliarder kroner.– Det er derfor vi også er på en måte ganske optimistisk for resten av dette åre

