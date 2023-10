WHO-sjef: - Svært bekymringsfullt

Tidligere søndag meldte Palestinsk Røde Halvmåne at Israel har bedt om at sykehuset al-Quds på Gazastripen evakueres umiddelbart.

Sjefen for Verdens helseorganisasjon (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, mener meldingene om en trussel mot sykehuset er svært bekymringsfullt. Sykehuset al-Quds ligger i Gaza by nord på Gazastripen. Israel har flere ganger siden krigsutbruddet 7. oktober bedt om at sykehuset evakueres.

