WHO: Situasjonen i Gaza katastrofal

Richard Peeperkorn, WHOs representant i de okkuperte palestinske territoriene, kritiserer debatten som har oppstått om hvor pålitelige dødstallene til helsemyndighetene i Gaza er.

På den ene siden har WHO ingen grunn til å tvile på tallene, og på den andre gjør et tusentall til eller fra ingen forskjell, siden situasjonen er katastrofal og tallet uansett er enormt, sier han. Til sammen 7326 mennesker er drept i Gaza siden Hamas-angrepet 7. oktober, ifølge Gazas helsemyndigheter.

Peeperkorn sier at 23 av Gazas 35 sykehus fortsatt er delvis i drift, selv om legene noen steder må gjennomføre operasjoner på gulvet. Men situasjonen blir verre for hver dag på grunn av Israels nesten totale blokade og stadige luftangrep. headtopics.com

Det trengs 94.000 liter drivstoff hver dag for å drifte aggregatene bare til de tolv viktigste sykehusene for å gi minimal behandling til de mest livstruende skadene og sykdommene, sier han. Ifølge FN trengs det rundt 100 lastebiler med forsyninger hver dag for å dekke behovene i Gaza, men i de siste tre ukene er bare 74 lastebiler sluppet over grensa fra Egypt.

Lynn Hastings, FNs humanitære koordinator for de okkuperte områdene, sier at de ventet åtte lastebiler over grensa fredag. Philippe Lazzarini i FNs organisasjon for palestinske flyktninger UNRWA sier det trengs en uavbrutt strøm av forsyninger til Gaza etter tre uker med massiv israelsk bombing. headtopics.com

– Snart kommer mange flere til å dø av konsekvensene av blokaden. Grunnleggende tjenester bryter sammen, medisiner, mat og vann er i ferd med å ta slutt, og gatene er begynt å bli oversvømt av kloakk, sier Lazzarini.

