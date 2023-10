WHO: Situasjonen i Gaza katastrofal

Verdens helseorganisasjon WHO sier at den humanitære situasjonen i Gaza er katastrofal, og at antall drepte i israelske angrep er enormt. Richard Peeperkorn, WHOs representant i de okkuperte palestinske territoriene, kritiserer debatten som har oppstått om hvor pålitelige dødstallene til helsemyndighetene i Gaza er.

Det trengs 94 000 liter drivstoff hver dag for å drifte aggregatene bare til de tolv viktigste sykehusene for å gi minimal behandling til de mest livstruende skadene og sykdommene, sier han. Ifølge FN trengs det rundt 100 lastebiler med forsyninger hver dag for å dekke behovene i Gaza, men i de siste tre ukene er bare 74 lastebiler sluppet over grensa fra Egypt.

