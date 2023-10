Wenche Andersen: Wenches TV-fremtid er klar: Har satt ett krav

FOLKEKJÆR: Wenche Andersen har gjennom en årrekke blitt et folkekjært TV-ansikt. Nå er det klart hva som skjer med henne i TV-ruta når hun må pensjonere seg. Foto: Agnes Mogstad / God morgen NorgeTV-legenden Wenche Andersen fyller 70 år i juli 2024. I TV 2 er regelen at man må slutte etter fylte 70.

Formelt sett skjer endringen i at hun nå vil ha kontrakt hos Mastiff, som produserer «God morgen Norge» for TV 2. Andersen må ikke bare gjøre forberedelser til rettene hun skal lage, men også stå opp tidlig og pendle fra sitt bosted i Holmestrand.

– Jeg har sagt at jeg gjerne vil være med på reisen videre og at jeg brukes der det er behov for meg, om det er en dag her og der, eller slik som i dag, forteller Wenche Andersen til TV 2.– Det er en stor del av livet mitt, det er det virkelig. Jeg føler jeg får brukt hele meg i «God morgen Norge», og har ikke noe behov for å finne på andre ting, utover det å ha et samfunnsengasjement, forteller hun. headtopics.com

– Jeg har lovet Wenche å si ifra om hun begynner å surre eller rote. Hun er opptatt av å gjøre en god jobb og det er hennes trygghet at jeg skal være ærlig. Hun har med glimt i øyet bedt meg om det, sier redaksjonssjefen.– Det er viktig for meg at TV 2 og Mastiff er fornøyd med meg og åpen om det hvis jeg blir for gammel.

