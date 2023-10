Wall Street snur opp etter to dager med markant nedgang – Amazon stiger etter tallslipp

Etter et nytt fall på nærmere to prosent torsdag har den teknologitunge Nasdaq-indeksen nå falt ned i korreksjon. Fra toppen i sommer er nedgangen på over 12 prosent.da markedet straffet Alphabet kraftig for å ha bommet på inntekts- og resultatestimater for Google Cloud. Nedturen fortsatte torsdag, som endte medDe amerikanske statsrentene har trukket nedover siden torsdag kveld.

– Tallene går absolutt i riktig retning, men veien ned til to prosent blir seig, sier seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken Capital Markets. PCE-tallene blir ofte omtalt som Feds foretrukne måling av inflasjonen, og skiller seg fra tradisjonelle kpi-tall på flere måter. I motsetning til konsumprisindeksen (kpi) justeres vektingen av varer og tjenester i PCE for å ta opp endringer i folkets forbruksvaner

Midtgaard påpeker at selv om tallene i stor grad var slik markedet hadde ventet, så fortsetter den såkalte superkjerneveksten å stige. Dette er tjenestepriser ekskludert husleie og energi. I september steg superkjernen 0,4 prosent på månedsbasis, etter en oppgang på 0,1 prosent fra juli til august. headtopics.com

– Det kan ta lang tid før Powell får kontroll på denne delen av inflasjonen. Markedet priser inn tre kutt gjennom 2024, noe som virker for optimistisk, sier Midtgaard.Til tross for de siste dagers markante nedganger er likevel både Nasdaq- og S&P 500-indeksene henholdsvis 21 og ni prosent i pluss for året. Det er imidlertid mye takket være de elleville kursrallyene for de syv store: Microsoft, Alphabet, Meta, Apple, Nvidia, Amazon og Tesla.

